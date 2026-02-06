2026年1月期における軽自動車新車販売の車名別ランキング全国軽自動車協会連合会は、2026年1月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】人気上昇中？昨年登場した新型『日産ルークス』とEVモデル『ホンダN-ONE e:』！全185枚2026年1月期軽自動車通称名別新車販売トップ101位ホンダNボックス：1万6534台2位スズキ・スペーシア：1万4048台3位ダイハツ・ムーヴ：1万533台4位ダイハツ・タント：1