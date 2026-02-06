「普段あまりない」…ブラム記者が皮肉混じりにエ軍を評価改めて“格安”ぶりが話題になっている。米メディア「ジ・アスレチック」のエンゼルス番を務めるサム・ブラム記者が5日（日本時間6日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。タイガースのタリク・スクーバル投手が年俸調停権を持つ選手として史上最高額で合意したことを受け、ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス時代に結んだ契約について言及した。「信じられないことだ