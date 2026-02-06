引退カーショーの名前も第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表の最終ロースターが5日（日本時間6日）、WBC,Inc.から発表された。主将に昨季のア・リーグMVP、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を据え、最強布陣で2017年大会以来の世界一を目指す。豪華な布陣となった。ジャッジの他、昨季60本塁打をマークしたカル・ローリー捕手（マリナーズ）、投手では昨季のサイ・ヤング賞、タリク・ス