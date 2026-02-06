引退カーショーの名前も

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表の最終ロースターが5日（日本時間6日）、WBC,Inc.から発表された。主将に昨季のア・リーグMVP、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を据え、最強布陣で2017年大会以来の世界一を目指す。

豪華な布陣となった。ジャッジの他、昨季60本塁打をマークしたカル・ローリー捕手（マリナーズ）、投手では昨季のサイ・ヤング賞、タリク・スクーバル投手（タイガース）とポール・スキーンズ投手（パイレーツ）が名を連ねた。

他にも一塁はブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）、遊撃にはボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）、指名打者に大谷翔平投手（ドジャース）を上回り本塁打王を獲得したカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と豪華なメンツ。また、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手の名前も入った。

新たに発表されたのはマイケル・ワカ投手（ロイヤルズ）、ポール・ゴールドシュミット内野手（ヤンキースFA）の2人。また、前回大会で主将を務めたマイク・トラウト外野手（エンゼルス）の名前はなかった。米国代表は2017年大会で初優勝。前回大会は決勝で野球日本代表「侍ジャパン」に敗れ、準優勝に終わっていた。（Full-Count編集部）