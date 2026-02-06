ロッテが宮崎・都城で1軍春季キャンプ最下位からの巻き返しに向け、熱の込もった春季キャンプを展開するロッテに5日、“大物”が合流した。チームを象徴する“ブラック”コーデでグラウンドに登場。ファンは「大事件と言っていい」「違和感しかないロッテに…信じられねぇ」と驚きを隠せない様子だった。ロッテが宮崎・都城で行っている1軍春季キャンプに合流したのは、西武や楽天でプレーし、西武監督も務めた松井稼頭央氏。