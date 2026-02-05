「ゴディバ」は、2月6日（金）から、ホットミルクに浮かべて楽しむ「ホットチョコレート トッパー」3種を、全国の「ショコリキサー」取扱店で発売する。【写真】カラフルなハートデザインもかわいい！3種の「ホットチョコレート トッパー」詳細■店頭ではホットチョコレートも今回登場する「ホットチョコレート トッパー」は、ホットミルクの上にそっと浮かべ、ゆっくりと溶かしながら味わう円盤型のチョコレート。チョコ