令和の日の丸飛行隊がイタリアの空を席巻だ。２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪へ向け、日本選手団の副団長で全日本スキー連盟（ＳＡＪ）の原田雅彦会長（５７）がインタビューに応じ、メダルラッシュに期待を寄せた。ノルディックスキー・ジャンプは男子で２０２２年北京大会の個人ノーマルヒルで金メダルを獲得した小林陵侑（チームＲＯＹ）、女子では今季Ｗ杯個人総合２位の丸山希（北野建設）、Ｗ杯歴代最多６３勝の高梨