新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび、本作に参加する16名より、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）にインタビュー。驚愕の装備で挑む“モテテクニック”や過去の後悔を糧に磨き上げた独自の恋愛観など、紳士を貫くこうたの魅力をお届