救援スコット「昨年はかなりひどいシーズンだった」ドジャースのタナー・スコット投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。「昨年は自分にとって、かなりひどいシーズンだった。ただ、年も変わった。今は2026年だからね」と気持ちを入れ替えた。4年総額7200万ドル（約111億4000万円）で加入した昨季は61試合登板して1勝4敗23セーブ、防御率4.74。守護神と期待されな