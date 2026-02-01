春季キャンプがスタートプロ野球は12球団が春季キャンプがスタート。宮崎でキャンプを行う巨人では、初日から田中将大投手と則本昂大投手によるブルペンでの“豪華共演”が見られた。オレンジと白が映える巨人のユニホームをまとい、“黄金コンビ”が登場した。マウンドをひとつ挟んでブルペンで力強く投げ込み、捕手の後ろからは阿部慎之助監督も観察していた。田中将は2025年シーズンから巨人に加入。昨季は日米通算200勝