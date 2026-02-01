ドジャースレポーターのヴァセイ氏と再会で2ショットドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。カリフォルニア州ラジオ局「AM570 LA Sports」のデビッド・ヴァセイ氏の単独インタビューに応じ、写真撮影を行うなど神対応を見せた。大谷はこの日、報道陣に今季初の取材対応。3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への想いや