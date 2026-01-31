パドレスとの地区シリーズ第1戦、3点差を追いつく同点弾2年連続でワールドシリーズを制覇しているドジャース。近年は超大物選手を獲得し続け、まさに王朝を築き上げている。一方でその手法には批判の声も少なくないが、チームの運命を変えた大谷翔平投手の“雄叫び”が改めて話題を呼んでいる。大谷は2023年12月にドジャースと10年総額7億ドル（当時1014億円）の契約を結んだ。エンゼルス時代はポストシーズンとは無縁だったが