米スポーツ局の記者が大谷の速球を体験ドジャースの大谷翔平投手とまさかの“対戦”に興奮を隠せない様子だった。米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者が、自身のX（旧ツイッター）で最新鋭の打撃マシン「トラジェクトアーク」を用いた擬似対戦の様子を公開。仮想の大谷が投じた約156キロのボールに翻弄されながらも、意外な結末が待っていた。ゴンザレス記者が挑戦したのは、実在の投手のボールを詳細に再現でき