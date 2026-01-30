G大阪は30日、FW植中朝日（24）が左膝内側半月板の損傷でこの日に手術を行ったと発表した。20日に受傷していた。また、DF中野伸哉（22）が右ハムストリング肉離れと診断されたことも発表した。植中は今季、横浜Mから完全移籍で加入。昨季は横浜Mで33試合8得点4アシストをマークしていた。24年にはパリ五輪に出場し、日本の8強進出に貢献した。中野は25日に行われたJ2札幌との練習試合で負傷していた。2月6日に開幕する「明治