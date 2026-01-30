昨秋の関東大会は準々決勝で敗退第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕＝甲子園球場）の出場校を決める選考委員会が30日に行われ、昨年優勝校の横浜（神奈川）が2年連続18回目の出場を決めた。昨年は選抜を制し、夏の甲子園でもベスト8入りを果たした横浜だが、秋の関東大会で準々決勝敗退し、今年の選抜大会出場は当落線上と見られていた。昨秋の関東大会準々決勝では、専大松戸（千葉）に2-4で逆転負け。選抜出場は関東地区と