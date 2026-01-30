新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび本作に参加する16名より、海外を拠点に活動するタレントののりこ（西山乃里子/25歳）にインタビュー。モテるためのコツや規格外な過去の恋愛など駆け引きなしの素直さで世界を魅了するのりこの魅力をお届け。25歳、海外を拠点にタ