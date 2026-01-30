『ラブパワーキングダム２』出演、のりこが語るモテの秘訣
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび本作に参加する16名より、海外を拠点に活動するタレントののりこ（西山乃里子/25歳）にインタビュー。モテるためのコツや規格外な過去の恋愛など駆け引きなしの素直さで世界を魅了するのりこの魅力をお届け。
25歳、海外を拠点にタレントとして活躍するのりこ。『ラブパワーキングダム２』の参加メンバーの印象について尋ねると「いつも外国人の方を見ているから、（参加メンバーが）ずらっと並んでいるのを見て『あ、日本だ』みたいな。『ジャパン』を感じました」と海外生活を拠点にする彼女ならではの独特な感性で振り返る。そんなのりこに、モテるためのコツを尋ねると「素直に、思ったことを伝えること！『駆け引きをしない』というのが、モテるコツだと思います」と答え、計算のない直球勝負こそが最強の武器であると話す。
これまでの“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると「アフリカに行った時に、マサイ族のお家訪問をしに行ったんですよ」とスケールの違うエピソードを披露。「現地の人の一人から、『６番目の奥さんにならないか？』とプロポーズされました」と初対面で求婚された経験を明かした。
最後に番組の見どころについて「今、日本でデートをしている若者が少ないというのを聞いて。どうやってデートをすればいいかわからない人やモテテクニックを知りたい人にとっては、勉強になるんじゃないかなと思います！」と番組内で繰り広げられる様々なモテテクニックに注目してほしいと語っている。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わに。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。２月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届け。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。
『ラブパワーキングダム２』は、「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。
