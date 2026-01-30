日本銀行徳島事務所は、最新の県内の金融経済概況について「景気は弱含んでいる」と、判断を据え置きました。日本銀行徳島事務所はこのほど、最新の県内の金融経済概況を発表しました。それによりますと、個人消費については物価上昇の影響を受けつつも「底堅く推移している」と判断したほか、雇用や所得情勢は「緩やかに改善している」としています。一方で、設備投資は、全体的に収益が前年に比べ減少していることから、支出を絞