²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬28Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¤¬½Ð±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ØÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤ÎÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¸ø±é¤¬Àé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤äÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÆü¡¢°¦Ç·½õ¤Ï¡Ö¡ØÃé¿ÃÂ¢¡ÙÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ìÀé°¬³Ú¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï¡ØÃé¿ÃÂ¢¡ÙÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ìÀé°¬³Ú¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£²ó¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î´Ñ·à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦