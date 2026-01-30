ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢ºÊŽ¥Æ£¸¶µª¹á½Ð±é¡ØÃé¿ÃÂ¢¡ÙÂçºåÀé°¬³Ú¤ÇºÆ¤ÓÎÞ
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬28Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¤¬½Ð±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ØÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤ÎÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¸ø±é¤¬Àé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤äÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°¦Ç·½õ¤Ï¡Ö¡ØÃé¿ÃÂ¢¡ÙÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ìÀé°¬³Ú¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï¡ØÃé¿ÃÂ¢¡ÙÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ìÀé°¬³Ú¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£²ó¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î´Ñ·à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÆóÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤òÎ¨Ä¾¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÉÁ¤Êý¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢À®¤ëÄø¡¢¤È»×¤¦ºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¡ØÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤Î±ü¿¼¤µ¤È±é½Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
Àé°¬³Ú¸å¤Ï¡¢Æ£¸¶¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éÅìµþ¤ØÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤ê¡¢µÈÎÉ¾åÌî²ðÌò¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¹îÅµ¤µ¤ó¤È¡×¤È¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¾Ò²ð¡£¸ø±é¤¬Â³¤¯¿·³ã¤Ç¤ÎÂçÀé°¬³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀã¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡ªÌµ»ö¶Ð¤á¤é¤ì¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢£³·î¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ê¥ë¥Ñ¥ó²ÎÉñ´ì¡Ë¡Ù¤ÎËÜÆÉ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Öº£²óÂèÆóÃÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÆ±é¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¿·¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö½é±é¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡ÖÀÚÉä¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö£²¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¸¤ÎÉñÂæ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉñÂæ¤Ï¡ÄÌò¼Ô¤½¤Î¤â¤Î¤¬À¸¤ß½Ð¤·À¸¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°¦Ç·½õ¤Ï¡Ö¡ØÃé¿ÃÂ¢¡ÙÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ìÀé°¬³Ú¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï¡ØÃé¿ÃÂ¢¡ÙÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ìÀé°¬³Ú¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£²ó¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î´Ñ·à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÆóÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤òÎ¨Ä¾¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Àé°¬³Ú¸å¤Ï¡¢Æ£¸¶¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éÅìµþ¤ØÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤ê¡¢µÈÎÉ¾åÌî²ðÌò¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¹îÅµ¤µ¤ó¤È¡×¤È¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¾Ò²ð¡£¸ø±é¤¬Â³¤¯¿·³ã¤Ç¤ÎÂçÀé°¬³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀã¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡ªÌµ»ö¶Ð¤á¤é¤ì¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢£³·î¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ê¥ë¥Ñ¥ó²ÎÉñ´ì¡Ë¡Ù¤ÎËÜÆÉ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Öº£²óÂèÆóÃÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÆ±é¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¿·¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö½é±é¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡ÖÀÚÉä¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö£²¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¸¤ÎÉñÂæ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉñÂæ¤Ï¡ÄÌò¼Ô¤½¤Î¤â¤Î¤¬À¸¤ß½Ð¤·À¸¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£