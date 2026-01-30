2013年の日本シリーズでは楽天が巨人に4勝3敗で勝利感動の光景が広がった。巨人・田中将大投手が29日、宮崎市内で行われている合同自主トレに参加した。2月1日に迎えるキャンプインに向けて徐々に仕上げていく中、“隣”にいた人物にファンも感慨の様子だった。黒のトレーニングウエアで汗を流す田中将。力強く投げ込む中、その隣には、同じくブラックコーデに身を包んだ則本昂大投手がいた。則本はオフに楽天から海外フリー