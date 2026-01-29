食楽web ●女性専門パーソナルトレーナーの石本哲郎先生が、太らない＆老けない食べ方を指南。今回は太るイメージが強いケンタッキーフライドチキンのメニューの選び方。コツさえわかれば、太らない＆老けない食べ方が可能です。 まず前提として、ダイエットやボディメイクにいちばん大切な栄養素は「タンパク質」です。 筋肉の材料であるタンパク質が不足した状態では代謝が上がらず、運