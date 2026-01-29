俳優の高橋克典が28日、オフィシャルブログを更新。久しぶりに帰宅した際の愛猫たちの反応をユーモアたっぷりにつづり、ファンから反響を呼んでいる。 舞台『忠臣蔵』東京公演後、１月からは名古屋、高知、富山、大阪と地方を公演が続いていた高橋。大阪公演後「おやすみにゃさい」と題してブログを更新すると帰宅した直後の一言として「ただいま。」とシンプルにあいさつ。 「猫ってしばらく会ってないとこんな感じにゃんですか