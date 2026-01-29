俳優の高橋克典が28日、オフィシャルブログを更新。久しぶりに帰宅した際の愛猫たちの反応をユーモアたっぷりにつづり、ファンから反響を呼んでいる。



舞台『忠臣蔵』東京公演後、１月からは名古屋、高知、富山、大阪と地方を公演が続いていた高橋。大阪公演後「おやすみにゃさい」と題してブログを更新すると帰宅した直後の一言として「ただいま。」とシンプルにあいさつ。



「猫ってしばらく会ってないとこんな感じにゃんですか？」とつづり、少し距離を取るような愛猫たちの様子を明かし、カーペットの上でくつろぐラヴィくんと猫用ベッドの中からこちらをじっと見つめるミルリィちゃんの姿を収めた写真を公開。大きな瞳で警戒するような表情を見せる様子に高橋は「そんなに警戒しなくても」と思わずツッコミを入れている。



穏やかで温かな一コマに、ファンからは「ちょっとビックリしたお顔になってますねっ」「お帰りなさーい」「キョトンとした、かわゆいネコちゃん」「猫ちゃんはツンデレですから」「目が可愛い」「ラヴィ君寝ぼけて，どちら様って？何しても可愛い」「ラヴィくん ますます男前になってきましたね」などの声が寄せられている。