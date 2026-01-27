広島県警は２７日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで、広島・羽月隆太郎内野手（２５）を逮捕した。「使った覚えはありません」と容疑を否認している。逮捕容疑は２０２５年１２月１６日ごろ、国内でエトミデート若干量を使用した疑い。通称「ゾンビたばこ」と呼ばれる危険ドラッグ。球団は事実関係の確認も含めて対応に追われている。