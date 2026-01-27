ドイツの自動車ショーで展示された中国BYDの電気自動車＝2025年12月、エッセン（AP＝共同）【ブリュッセル共同】欧州自動車工業会が27日発表した2025年の欧州連合各国の電気自動車（EV）新車登録台数は、前年比29.9％増の188万370台だった。手頃なモデルが好調で、2年ぶりに前年水準を上回った。プラグインハイブリッド車も33.4％増と大幅に伸びた。ガソリン車などを合わせた全体では1.8％増の1082万2831台と3年連続でプラスだ