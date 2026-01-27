８人の男児へのわいせつ行為で起訴「私は以前から、未成年の男性に性的関心がありました」勤務していた保育園で、男児に性的暴行を加えたり、わいせつな行為に及んでいた元保育士は、取り調べでこう供述したという。’25年12月23日、東京地裁で、元保育士・山城広太被告（31）に判決が下された。東京都墨田区内の保育園に勤務していた山城被告は、（起訴された順に）A〜H君、８人の男児に対する不同意わいせつと不同意性交等の罪に