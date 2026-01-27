2025年12月6日に起きた中国軍機による航空自衛隊戦闘機へのレーダー照射事件。自衛隊の戦闘機は対領空侵犯措置としてスクランブル（緊急発進）をしていた最中の出来事だった。航空自衛隊OBで千葉科学大学教授の松家秀平さんは「中国は何をしてくるかわからない状態になったと言っていい」という。ジャーナリストの湯浅大輝さんが取材した――。写真提供＝共同通信社記者団の取材に応じる高市首相＝2025年12月7日午後、石川県輪島市