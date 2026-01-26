阿波市でこのほど、和菓子などに使われる高級砂糖、阿波和三盆糖づくりが始まり、作業場は活気に満ちています。1864年創業、150年を超える歴史を誇る阿波市の服部製糖所では、約60アールの畑で阿波和三盆糖の原料となる「竹糖」と呼ばれるサトウキビを育てています。サトウキビは根元から刈り取り、機械で葉を落として束にしていきます。（服部製糖所代・服部滉輝 表取締役）「今年は台風が来なかったので、倒れることがなく