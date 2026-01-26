侍ジャパンのキャンプも訪問へ巨人は26日、春季宮崎キャンプで球団OBの松井秀喜氏が臨時コーチを務めると発表した。日米通算507本塁打を放った平成を代表する大砲が、新たな主砲の育成に向けて古巣を指導する。松井氏が現役引退後、巨人軍の春季キャンプで臨時コーチを務めるのは2年ぶり5度目となる。2月中旬の数日間に古巣への指導を行う。松井氏は同じく宮崎で行われている野球日本代表「侍ジャパン」の合宿も訪問予定。現