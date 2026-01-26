スポニチスポニチアネックス

WBCの代表10選手が発表され山本由伸が2大会連続出場へ 投手陣の柱に

  • 井端弘和監督が26日、都内で新たに代表10選手を発表した
  • ドジャースの山本由伸が前回大会に続き、侍ジャパンのユニホームに袖を通す
  • 23年のWBCでは準決勝など2試合に登板し、14年ぶりの世界一に大きく貢献した
  • WBC前回大会でMVPに輝いた大谷翔平【写真：ロイター】
    大谷翔平は「上位でしか頭にない」　井端監督、打順構想を明かす…2大会連続の参戦 2026年1月26日 14時22分
  • 取材に応じるソフトバンク・松本裕
    「投げることに関しては早めに」　侍ジャパンのソフトバンク松本裕樹、WBC調整で既にブルペン入り　栃木での自主トレを打ち上げ本拠地で汗 2026年1月25日 14時23分
  • （上段左から）山本由伸、北山亘基、曽谷龍平、村上宗隆（中段左から）宮城大弥、高橋宏斗、小園海斗（下段左から）岡本和真、鈴木誠也、中村悠平
    オリックス・宮城大弥が２大会連続でＷＢＣ出場「みんなで必死になって（世界一を）取りにいけたら」 2026年1月26日 14時23分
  • 自主トレを行う戸郷翔征
    【巨人】戸郷翔征の復活なくして優勝なし…ライバル球団も状態を注視「一番重要なポイント」 2026年1月24日 5時0分
  • オリックス時代にバッテリーを組んだ若月健矢選手と山本由伸投手【写真：時事】
    山本由伸がWBCメンバーに選出！オリックス・若月健矢との“最優秀バッテリー再結成”にも期待高まる 2026年1月26日 14時45分

