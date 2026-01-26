女子プロレスラーの井上貴子（56）が26日までに自身のインスタグラムを更新。1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(55)との2ショットを公開した。「桜樹ルイちゃんいつぶりに逢ったのかななーんにも変わってなくてかわいくてキレイで明るくてキラキラしてたルイちゃんゆっくり逢いたいなー」と、おそろいの“極悪Tシャツ”姿の桜樹との2ショットをアップした。今月11日に、女子プロレスのダンプ松本率いる「極悪同