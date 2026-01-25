大谷の席は演説台の隣ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する「夕食会」に出席した。壇上には、昨年の両リーグのMVPとサイ・ヤング賞選手らが座ったが、その中でも大谷の席は演説台の真横。常にライブ配信に映り続け、ファンからは喜びと心配の声が上がった。この日、大谷は真美子夫人と参加。パイレーツのポール・スキーンズ投手、ブルワーズのパット・マー