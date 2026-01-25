ドジャース大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）ニューヨーク支部主催の表彰イベントに参加した。昨季、３年連続４度目となるＭＶＰを受賞したことで招待され、壇上では英語でのスピーチを披露した。サイ・ヤング賞、ＭＶＰ受賞者などが招待される晩さん会の同イベント。大谷は新人王に輝いた翌１９年１月に初めて出席すると、２４年にも出席した（２２年は中止、２４年は欠席）