大谷がBBWAA夕食会に2年ぶりの出席昨季、3年連続4度目の最優秀選手（MVP）に輝いたドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する「夕食会」に出席した。会場ではアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）と談笑する場面も見られた。開始時間にジャッジの姿はなく、遅れてニューヨークのホテルに到着。大谷は黒のスーツを着た