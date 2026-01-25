´óÉÕ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎQR¥³¡¼¥É¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ÂæºÂ¡á2025Ç¯12·î¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¡Ê¶¦Æ±¡Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢QR¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿ÅÅ»Ò·èºÑ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë»û±¡¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤¿¡£¼«¿È¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤È¤Ò¤âÉÕ¤±¤¿QR¥³¡¼¥É¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿»æ¤ò¼ó¤«¤é¤Ö¤é²¼¤²¡¢Êª¸ð¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¡£ÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬¥¤¥ó¥É¤Î³¹³Ñ¤ÎÉ÷·Ê¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼»Ù¶É¡á´ä¶¶ÂóÏº¡Ë¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤¢¤ë¥Ò¥ó¥º¡¼¶µ¤Î¥µ¥¤¥Ð¥Ð»û±¡