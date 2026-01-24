音楽ユニット「軟式globe」のパークマンサー（47）が23日放送のフジテレビ系「平成の名場面連発！あの人ビフォーアフター」にVTR出演した。TBS「学校へ行こう!」内の人気コーナー「B-RAPハイスクール」で、名物キャラとなった軟式globe。パークマンサーは2020年に、地元富山で農業家に転身した。人気絶頂時は天狗（てんぐ）になっていたそうで「普通に街を歩けなくなった。一晩で鼻がこうなりました。すごい長かったと思う」