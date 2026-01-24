星条旗を逆さまにして抗議する集会参加者＝23日、ミネアポリス（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米中西部ミネソタ州ミネアポリスや周辺で23日、移民・税関捜査局（ICE）による強引な移民取り締まりに抗議するストライキが行われた。米メディアによると700以上の企業や店舗などが休業した。抗議デモなども行われ、近くの空港では航空会社の業務を妨害したとして逮捕者も出た。地元住民らは、不法移民対策として強権的な取り締ま