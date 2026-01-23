頼みごとや交渉の場面で、同じ言葉でも受け取り方が食い違い、気まずさや不満につながることがあります。このズレを説明する枠組みとして、Asker(質問する人)とGuesser(推測する人)という2類型にわける考え方が存在します。'Askers' vs. 'Guessers' - The Atlantichttps://www.theatlantic.com/national/2010/05/askers-vs-guessers/340891/Asker／Guesserの分類は、2007年1月16日にウェブ掲示板で書かれたコメントがきっかけで生