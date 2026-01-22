去年の大みそかに、茨城県水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、逮捕された男が、女性に「会いたい」という趣旨のメッセージを複数回送っていたとみられることがわかりました。警察によりますと、大内拓実容疑者は、2025年の大みそかに小松本遥さんの頭を鈍器で殴り、首を刃物で刺すなどして、殺害した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、2人は小松本さんが勤務していた飲食店に大内容疑者が客として来て知り