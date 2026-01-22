グラビアアイドルの新垣優香が２１日、自身のＸを更新。手術を受けるため、入院したことを報告した。新垣は病院のベッドで自撮りする写真を添え、「手術前日なので今日から入院です！家族も帰っちゃってさみしい」と記述。その後、「何の病気なの？ってコメントも多くて前に自分でも言ったか覚えてないけど子宮頸がんの一歩手前の状態です。このままだと１０年後には死んじゃう未来があったけど幸い数年前から検査を重ねてきた