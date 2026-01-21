新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年１月クールに「ABEMA」のアニメチャンネルにて無料放送・配信する、2026年冬アニメラインナップを公開した。「ABEMA」では、2026年１月クールの新作アニメ、および継続新作アニメ70作品超の無料放送、無料配信が決定。『魔術師クノンは見えている』を無料独占配信するほか、『【推しの子】』、『姫様"拷問"の時間です』第２期、『正反対な君と僕』『DARK MOON -黒の月:月の祭壇- O