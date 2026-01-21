ABEMA、新作冬アニメ全70作品超を無料放送！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年１月クールに「ABEMA」のアニメチャンネルにて無料放送・配信する、2026年冬アニメラインナップを公開した。
「ABEMA」では、2026年１月クールの新作アニメ、および継続新作アニメ70作品超の無料放送、無料配信が決定。『魔術師クノンは見えている』を無料独占配信するほか、『【推しの子】』、『姫様"拷問"の時間です』第２期、『正反対な君と僕』『DARK MOON -黒の月:月の祭壇- Original By DARK MOON:THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』など計21作品を最速配信。
ほかにも『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第２期、『Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」』『花ざかりの君たちへ』『ハイスクール!奇面組』など注目作品を続々と無料放送。
さらに、『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』『【推しの子】』の人気シリーズに加え、『正反対な君と僕』『うるわしの宵の月』の初アニメ化作品といった全５作品のクール期間中全話無料配信も決定した。
