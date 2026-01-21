球団発表メッツは20日（日本時間21日）、ブルージェイズからFAとなっていたボー・ビシェット内野手の獲得を発表した。3年1億2600万ドル（約199億円）の短期契約で、1年目の2026年オフと2年目の2027年オフにオプトアウトが可能となっている。ビシェットは、2021年には159試合に出場してリーグ最多の191安打に加え、29本塁打、102打点、25盗塁という驚異的な成績を残した。翌2022年もリーグトップの189安打をマーク。ブラディミ