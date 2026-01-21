２２年のフェアリーＳを制し、エリザベス女王杯に４年連続で出走して２着、４着、６着、３着とＧ１でも活躍したライラック（牝７歳、美浦・相沢）が現役を引退することが２１日、分かった。ＪＲＡ通算は２４戦２勝。予定していた昨年末の有馬記念に出走することができず、最後のレースは今年の日経新春杯（１２着）となった。今後は北海道新ひだか町の岡田スタッドで繁殖牝馬になる予定。相沢師は「長く活躍して頑張ってくれま