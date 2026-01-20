野球指導者・畠山和也氏が提言する「自分で考える」指導の大切さ学童野球の現場では、特に小学校低学年を指導する際に「すべてを指示する」ケースが散見される。技術は上達するかもしれないが、宮城教育大軟式野球部監督の畠山和也さんは「それでは子どもが思考停止してしまう」と警鐘を鳴らす。自身の息子が所属するスポーツ少年団でも小学校低学年の指導を担ってきた畠山さんに、その真意を聞いた。秋田経法大付高（現・ノー