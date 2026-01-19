タレントの上沼恵美子（７０）が１９日、ＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜午後０時）に出演し、信頼していた元マネジャーに裏切られた出来事を明かした。上沼は過去に複数回、税の申告漏れを報道されたことがある。当時、マネジャーが金銭的な不正を行っていたからだという。「（マネジャーが）支払証書を破ってたんよね。公演に私が行って１時間しゃべります。そのギャラって大きいわけです。その支払証書は私の