スター集結でも不協和音が聞こえなかったドジャースドジャースに集結した日本人選手たちが、グラウンド外でも好影響を与えている。大谷翔平投手、山本由伸投手、そして佐々木朗希投手がチームにもたらす「日本文化」の付加価値について、米司会者が異例の大絶賛を見せた。3人がもたらした“日本流”に注目したのは、米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」で司会を務めるダン・クラーク氏だ。同氏は自身のX（旧ツイッ