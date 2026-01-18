札幌・中央警察署は2026年1月17日、札幌市北区に住む自称会社員の男（41）を暴行の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は17日午後9時30分ごろ、札幌市中央区南5条西4丁目のガールズバーで店員の男性（22）の胸ぐらをつかんだり、肩をたたいたりする暴行を加えた疑いです。男は「胸倉をつかみました」と容疑を認めています。男は当時、ガールズバーに客として来店しましたが、店側から「出入り禁止」を