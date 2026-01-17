外出先でも、室内でも、イヤホンは私たちの生活に欠かせないアイテムになっている。そこで注意したいのが「イヤホン難聴」だ。【映像】「外すのめんどくさいし…」32歳男性が聞こえなくなった経緯（実際の映像）よし耳鼻咽喉科の山中弘明院長は、「知らない間に耳の調子が悪くなる病気。ある程度まで進むと元に戻れない」と説明する。耳の不調は聞こえ方だけでなく、体のバランスや体調に影響することもあるという。気付きに